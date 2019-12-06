Украинское кино про войну: топ-5 фильмов



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Постер к фильму «Киборги»

В последние годы появилось много новых фильмов о войне

Сегодня Украина отмечает День Вооруженных сил Украины. В отечественном кино военная тема всегда занимала особенное место, а с началом российской агрессии - актуализировалась с новой силой. В последние годы появилось много новых фильмов о войне. «Скотч» сделал подборку из пяти самых достойных.

«Донбасс» (2018)

Военная трагикомедия украинского режиссера Сергея Лозницы, основанная на любительских роликах YouTube; совместное производство пяти европейских стран. Премьера картины состоялась 9 мая 2018 года на международном Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд».

Сюжет состоит из цепочки 13 перетекающих из одного в другой эпизодов, воссоздающих в игровом кино истории, произошедшие на Востоке Украины. За основу сценария Лозница взял документальные материалы из любительских роликов на YouTube, снятые на территории подконтрольной самопровозглашённым ДНР и ЛНР в 2014—15 годах.

«Киборги» (2017)

Военная драма, снятая украинским и крымскотатарским режиссером Ахтемом Сеитаблаев, рассказывает о защитниках донецкого аэропорта. Фильм получил особую популярность, о чем свидетельствуют рекордные (на тот момент) кассовые сборы в 23 миллионов гривен и целых шесть призов, полученных в ходе торжественного вручения второй национальной кинопремии «Золотая дзига».

В центре сюжета - несколько бойцов одного из батальонов, чередование которых пришлось на сентябрь 2014 года. Вынужденная оборона и отстаивания стратегически важного объекта вытесняют на второй план минскую соглашение о прекращении огня. Отказ от защиты равен смерти, а казаться для героев - не вариант.

«Непокоренный» (2000)

Драма украинского режиссера Олеся Янчука рассказывает о непродолжительном периоде жизни Романа Шухевича в послевоенное время. На дворе 1950, Европа только начинает приходить в себя после разрушений Второй мировой войны, но для Западной Украины кошмар не истек - истощены и разоружены бойцы Украинской повстанческой армии (УПА) во главе со своим легендарным генералом Тарасом Чупринкой (военный псевдоним Шухевича) продолжают бороться со сталинским режимом.

«Железная сотня» (2004)

Еще одна военная драма Олеся Янчука также рассказывает о воинах УПА. Причем, по словам авторов фильма, делает это предельно точно, не пытаясь кого-то украсить и героизировать. В центре внимания картины, основанной на воспоминаниях одного из бойцов, находится сотня солдат-националистов, находящихся под командованием Михаила Дуды-Громенко. В 1947 году они попытались пробраться с Закерзонья в Баварию, подконтрольную в тот момент американской администрации.

«Добровольцы Божьей четы» (2015) и «Рейд. Сила непокоренных» (2015)

Обе документальные работы, посвященные началу печальных событий на востоке Украины. «Добровольцы» переносят зрителя в донецкий аэропорт 2015 года, рассказывая о героических буднях его защитников. Авторы фильма Леонид Кантер и Иван Ясной исследуют тему создания новой украинской армии, опрашивая в первую очередь тех, кто отправился в АТО по зову сердца, а не по необходимости.

Вторая картина, созданная Военным телевидением Украины, раскрывает подробности подвига украинских десантников. В августе-сентябре 2014 года они за 24 дня сделали практически невозможное - находясь в тылу противника, бойцы осуществили чотиристакилометровий марш для того, чтобы изолировать зону конфликта и оставить ее без военного обеспечения России.