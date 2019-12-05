Стали известный подробности нового фильма Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях



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Фильм расскажет о нефтяной лихорадке в США в 1920-х годах

Картина станет киноадаптацией книги-расследования «Убийцы цветочной луны» американского журналиста Дэвида Гранна об уничтожении индейцев в Оклахоме после того, как на территории штата обнаружили нефть

Режиссер Мартин Скорсезе начал активную подготовку к работе над следующим фильмом. Об этом сообщает Collider со ссылкой на оператора-постановщика Родриго Прието, который работал со Скорсезе над «Ирландцем».

Это будет экранизация книги журналиста Дэвида Гранна «Убийцы цветочной луны» с Леонардо ДиКаприо и Робертом Де Ниро в главных ролях. Сценарий написал Эрик Рот, известный своими работами в фильмах «Форрест Гамп» и «Звезда родилась».

Книга рассказывает о событиях в США во времена нефтяной лихорадки 1920-х годов. В ней описывается, как криминальные группировки, заинтересованные в разработке нефтяных месторождений, стали убивать индейцев в штате Оклахома целыми семьями. Книгу-расследование назвали лучшей книгой года по версии Wall Street Journal. Она признана национальным бестселлером в США и бестселлером New York Times.

По словам Родриго Прието, съемки фильма начнутся в марте 2020 года – сейчас оператор находится в Оклахоме и проводит предварительную подготовку к съемкам.

«Конечно, все может измениться – особенно в кинематографе. Но, похоже, это действительно старт нового проекта Скорсезе. Это объясняет, почему ДиКаприо отказался от участия в фильме «Аллея кошмаров» Гильермо Дель Торо, съемки которого запланированы на то же время», – пишет Collider.