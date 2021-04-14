У 55-летнего Валерия Меладзе родился шестой ребенок

Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году

55-летний Валерий Меладзе стал снова отцом. У него родился шестой ребенок. Его жена Альбина Джанабаева родила девочку. Теперь у певицы от артиста уже трое детей.

О радостном событии в семье Валерий Меладзе сообщил во время съемок 1/8 финала КВН.

Что касается супруги артиста, то пока она не торопится рассказывать публике о прибавлении в семье. Возможно, она сделает это несколько позже.

Напомним, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое детей – сыновья Константин и Лука, а также новорожденная дочь. Ее имя пара пока не сообщает прессе.

Отметим, что фактически новорожденная девочка станет для Меладзе седьмым ребенком. От первой жены Ирины (они поженились в 1989 году) у Валерия три дочери - Инга (1991), Софья (1999) и Арина (2002). Первый сын умер через десять дней после рождения в 1990 году. Бывшая жена очень болезненно переживала развод с артистом.

В 2012-м артист бросил жену ради участницы «Виа Гры» Альбины Джанабаевой, роман с которой длился около десяти лет. В этом же году пара официально зарегистрировала брак. В мае 2019 года Джанабаева сообщила в интервью, что они с мужем планируют родить третьего ребенка.

Ранее «Скотч» показывал фото нигерийского бездомногог, который стал звездой благодаря случайной встрече с дизайнером.

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