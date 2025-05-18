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18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони

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18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони
18 травня – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу
фото з відкритих джерел

Сьогодні не рекомендується сваритися

18 травня відзначається День резервіста України, День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу і День боротьби за права кримськотатарського народу. Віряни вшановують пам’ять мученика Феодота і семи святих дів.

День резервіста України

18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

В Україні щороку 18 травня відзначається День резервіста. Свято встановлене 19 квітня 2019 року президентом України Петром Порошенком, ураховуючи важливу роль резервістів у справі захисту вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, їх готовність у будь-який час стати до лав Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, з метою подальшого розвитку сучасних військових традицій та зміцнення патріотичного духу у суспільстві.

День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу

18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Щорічно 18 травня Україна відзначає важливу дату – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу. Першу пам’ятну подію встановлено 12 листопада 2015 року, а другу – 16 травня 2014 року. Радянська влада роками звинувачувала кримських татар у дезертирстві, хоча не мала тому доказів. Так, начебто за державну зраду, Йосип Сталін наказав депортувати корінне населення Криму на схід. За радянських часів було депортовано приблизно 200 тисяч корінних жителів Криму, унаслідок чого приблизно 30 тисяч загинули.

Яке релігійне свято

За новим стилем, 18 травня у православній церкві вшановують пам’ять Федота Вівсяника та Семи дів-мучениць, які постраждали за віру в Хориста в IV столітті. Страждання дів були описані у працях мученика Федота – родича одного із загиблих.

До речі, Федота на Русі вважали помічником весни, примовляючи: «Прийде Федот – останній дуб лист розгорне». Якщо на Федота дуб розгортав листя, то вважали, що врожай буде багатим. Також намагалися саме 31 травня посіяти льон, примовляючи: «Сіють льон у семи Оленя». Інші назви свята: «Вівсяник», «Житник», «Сім дів».

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Чого не варто робити

  • Категорично не можна рубати дерева, адже у цей день дякують Феодоту, котрий беріг дерева та вівсяні культури.
  • Не можна надміру веселитися.
  • Не рекомендується сваритися: сварка буде затяжною.

Народні прикмети

  • Птахи перестали щебетати – чекай грозу та дощ.
  • Розсада вбирає багато води – прикмета до того, що буде сухою покіс. Якщо, навпаки, ґрунт не вбирає в себе воду, то влітку буде багато дощів.
  • Негода у цей день – буде урожай хліба.
  • Гусак 18 травня в сухому місці чепуриться – скоро настануть холоди. Якщо ж він чистить пір’ячко у воді, то буде тепла погода.
  • Йде дощ з перервами – чекай погіршення погоди.
  • Великі хмари рухаються з Півдня на Північ – буде дощ найближчим часом.
  • Кішка траву їсть – прикмета, яка повідомляє, що скоро піде дощ.
  • У полях багато хвоща – зберете багатий урожай вівса.

Пам'ятні дати 18 травня

  • 1917 – у Києві розпочався I Всеукраїнський військовий з'їзд.
  • 1920 – Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.
  • 1949 – відкрито перший у Нью-Йорку вертолітний майданчик.
  • 1953 – американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, яка подолала на літаку звуковий бар'єр.
  • 1974 – Індія стала шостою державою, яка отримала атомну зброю.
  • 1980 – відкрито Івано-Франківський художній музей.
  • 1990 – у Франції встановлено рекорд швидкості поїздів (515,3 км/год).
  • 1997 – ірландка Бріджит Діррен отримала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).
  • 1999 – уряд Канади після тривалих дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет у країні.
  • 2005 – ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов'язалася позбутися п'ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Богдан, Василь, Давид, Денис, Ісаак, Лев, Макар, Михайло, Павло, Петро, Семен, Федот, Юліан, Юлія, Олександра, Клавдія, Христина, Матрона, Фаїна.

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Теги: кримські татари свята традиції свято

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