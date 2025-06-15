Буданов вшанував захисників та розповів про особисту ціну бути батьком
Кирило Буданов вшанував захисників України та розповів про ціну війни для родин
Сьогодні, 15 червня, Україна відзначає День батька. З цієї нагоди начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до українців, підкресливши значення батьківства в умовах війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кирила Буданова.
У своєму зверненні Кирило Буданов наголосив, що бути батьком – це перш за все бути готовим брати на себе відповідальність: «за родину, за дім, за країну». Це також означає бути здатним ухвалювати складні рішення та нести відповідальність за їхні наслідки.
«Сотні тисяч українських чоловіків щодня доводять свою готовність нести відповідальність за майбутнє своїх родин, захищаючи дітей, рідних і країну в лавах українського війська, зокрема в підрозділах воєнної розвідки», – зазначив Буданов.
Начальник ГУР, як батько, поділився власними переживаннями щодо особистої ціни, яку доводиться платити за майбутнє дітей. Він згадав моменти, коли діти ростуть, а їхній голос чути лише у слухавці, коли пропускаються їхні перші досягнення, свята та звичайні буденні миті. Все це, за його словами, – «заради того, щоб вони жили у вільній країні».
Кирило Буданов висловив вдячність кожному, хто «гартує українську перемогу», назвавши їх гідним прикладом для своїх синів і доньок.
Він також вшанував батьків, які виховали «мужнє покоління хлопців і дівчат, що зі зброєю в руках стали на захист України», та схилив голову перед тими, хто «віддав своє життя заради свободи».
Особливу подяку Буданов висловив тим, хто нині воює пліч-о-пліч зі своїми синами й доньками, назвавши це «живим свідченням неперервності нашої боротьби».
Нагадаємо, День Батька традиційно відзначають в Україні у третю неділю червня. У 2025 році свято припадає на 15 червня. В Україні ідея запровадження Дня батька виникла у 2006 році за підтримки громадських організацій. Після збору підписів і проведення низки суспільних форумів Міністерство у справах молоді та спорту розробило проєкт указу про встановлення цього свята.
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