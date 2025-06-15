Буданов вшанував захисників та розповів про особисту ціну бути батьком

Буданов: Сотні тисяч українських чоловіків щодня доводять свою готовність нести відповідальність за майбутнє своїх родин

Кирило Буданов вшанував захисників України та розповів про ціну війни для родин

Сьогодні, 15 червня, Україна відзначає День батька. З цієї нагоди начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов звернувся до українців, підкресливши значення батьківства в умовах війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Кирила Буданова.

У своєму зверненні Кирило Буданов наголосив, що бути батьком – це перш за все бути готовим брати на себе відповідальність: «за родину, за дім, за країну». Це також означає бути здатним ухвалювати складні рішення та нести відповідальність за їхні наслідки.

«Сотні тисяч українських чоловіків щодня доводять свою готовність нести відповідальність за майбутнє своїх родин, захищаючи дітей, рідних і країну в лавах українського війська, зокрема в підрозділах воєнної розвідки», – зазначив Буданов.

Начальник ГУР, як батько, поділився власними переживаннями щодо особистої ціни, яку доводиться платити за майбутнє дітей. Він згадав моменти, коли діти ростуть, а їхній голос чути лише у слухавці, коли пропускаються їхні перші досягнення, свята та звичайні буденні миті. Все це, за його словами, – «заради того, щоб вони жили у вільній країні».

Кирило Буданов висловив вдячність кожному, хто «гартує українську перемогу», назвавши їх гідним прикладом для своїх синів і доньок.

Він також вшанував батьків, які виховали «мужнє покоління хлопців і дівчат, що зі зброєю в руках стали на захист України», та схилив голову перед тими, хто «віддав своє життя заради свободи».

Особливу подяку Буданов висловив тим, хто нині воює пліч-о-пліч зі своїми синами й доньками, назвавши це «живим свідченням неперервності нашої боротьби».

Нагадаємо, День Батька традиційно відзначають в Україні у третю неділю червня. У 2025 році свято припадає на 15 червня. В Україні ідея запровадження Дня батька виникла у 2006 році за підтримки громадських організацій. Після збору підписів і проведення низки суспільних форумів Міністерство у справах молоді та спорту розробило проєкт указу про встановлення цього свята.