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20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

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20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 травня – День банківських працівників України
фото: depositphotos.com

Сьогодні заборонено займатися рукоділлям

20 травня відзначається День банківських працівників України та Всесвітній день травматолога. Віряни вшановують памʼять мучеників Фалалея, Олександра і Астерія.

День банківських працівників України

20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

День банківських працівників відзначається в Україні щорічно 20 травня. Цим святом держава, відповідно до Указу Президента України від 6 березня 2004 року № 316/04, підкреслює важливу роль банківської системи і значний внесок банківських працівників у розвиток економіки України та забезпечення її фінансової стабільності.

За роки незалежності в Україні побудована сучасна кредитно-фінансова система, запроваджена національна грошова одиниця, забезпечена її стабільність. Національний банк України створив електронну систему проведення розрахунків між банківськими установами та суб’єктами господарювання, казначейство, інші установи, організації та підприємства, які забезпечують повноцінне функціонування системи банків країни.

Всесвітній день травматолога

20 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Традиційно своє професійне свято «Всесвітній день травматолога» лікарі травматології відзначають 20 травня. Травматологія, суть хірургія ушкоджень, прародителька всіх хірургічних спеціальностей, отримала свій розвиток в результаті неминучості травм та поранень у всі часи і народи. Лікарі травматології кожен день стикаються з безліччю найрізноманітніших травм своїх пацієнтів, іноді трапляються дуже складні і важкі випадки, але завжди можна розраховувати на їхній досвід і компетентність.

Яке сьогодні релігійне свято

20 травня у церковному календарі – день пам’яті мучеників Фалалея, Олександра і Астерія. Ці християнські святі були жертвами переслідувань за часів імператора Нумеріана, який наказав полювати на християн.

Святий мученик Фалалей відомий як лікар, що надавав безоплатну допомогу хворим. Церква прозвала його безсрібником і закликає звертатися до нього у молитвах за ісцелення хворих під час таїнства Єлеосвячення і освячення води.

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Що не можна робити цього дня

  • Намагайтесь не користуватися вогнем і гострими предметами або користуватися дуже обережно.
  • Заборонено займатися рукоділлям.
  • Не ворожіть, тому що майбутнє може повернутися в гірший бік.

Народні прикмети

  • Вранці веселка – день дощовим буде;
  • велика кількість мурах – чекайте на спекотні дні;
  • захід сонця червоний – до вітру;
  • від самого ранку гудуть бджоли – пізніше буде гроза.

Пам’ятні події 20 травня

  • 325 рік – римський імператор Костянтин скликає Вселенський собор у Нікеї;
  • 1449 рік – португальський король Афонсу V розбиває повстанців у при Алфарробейрі;
  • 1498 рік – португальський мореплавець Васко да Гама досягає берегів Індії;
  • 1783 рік – підписують Версальський мир, що завершує війну між Францією, Англією та Нідерландами;
  • 1809 рік – відкривається Київське народне чоловіче училище, що потім стало школою № 75, однією з найстаріших шкіл Києва;
  • 1873 рік – Леві Штраус випускає на ринок блакитні джинси;
  • 1875 рік – в Парижі 17 держав підписують Метричну конвенцію щодо впровадження єдиної метричної системи;
  • 1899 рік – Джекоб Герман стає першим водієм, якого було арештували за перевищення швидкості, він мчав по одній з вулиць Нью-Йорка зі швидкістю 20 км/год;
  • 1905 рік – у Києві відкривають Михайлівський механічний узвіз;
  • 1927 рік – американський льотчик Чарлз Ліндберг розпочинає перший безпосадковий трансатлантичний переліт;
  • 1961 рік – засновують Шевченківську премію;
  • 1961 рік – за створення Української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засуджує Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів – до різних термінів позбавлення волі;
  • 1980 рік – на референдумі в канадській провінції Квебек 59,9 % виборців висловлюються проти від'єднання від Канади;
  • 1985 рік – Ізраїль під наглядом Міжнародного комітету Червоного Хреста звільняє 1150 ув'язнених в обмін на звільнення трьох останніх ізраїльських солдатів, яких утримували палестинці;
  • 2019 рік – відбувається інавгурація резидента України Володимира Зеленського;
  • 2022 рік – Росія окуповує Маріуполь.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олександр, Олексій, Іван, Йосип, Микита, Тимофій, Ян, Сюзанна.

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Теги: свята Україна традиції свято церква

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