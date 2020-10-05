Умер дизайнер и основатель модного бренда Kenzo
Модный дом Kenzo был основан в 1970 году
Во Франции скончался японский дизайнер и основатель люксового бренда Kenzo Кендзо Такада.
Причиной смерти стал коронавирус. Кендзо Такада был 81 год.
Модный дом Kenzo был основан в 1970 году. Кендзо Такада родился в Японии и переехал в Париж в 1964 году, чтобы начать свою карьеру в мире моды. Первый открывшийся бутик носил название «Jungle Jap» и был расположен в Париже.
Ранее «Скотч» сообщал, что от коронавируса умерла звезда фильмов Антониони и бывшая «Мисс Италия». Вирус также стал причиной смерти известного французского музыканта.