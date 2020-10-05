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    Жизнь

    Умер дизайнер и основатель модного бренда Kenzo

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    Дизайнер Кендзо Такада - Умер дизайнер и основатель модного бренда Kenzo
    Дизайнер Кендзо Такада

    Модный дом Kenzo был основан в 1970 году

    Во Франции скончался японский дизайнер и основатель люксового бренда Kenzo Кендзо Такада.

    Причиной смерти стал коронавирус. Кендзо Такада был 81 год.

    Модный дом Kenzo был основан в 1970 году. Кендзо Такада родился в Японии и переехал в Париж в 1964 году, чтобы начать свою карьеру в мире моды. Первый открывшийся бутик носил название «Jungle Jap» и был расположен в Париже.

    Ранее «Скотч» сообщал, что от коронавируса умерла звезда фильмов Антониони и бывшая «Мисс Италия». Вирус также стал причиной смерти известного французского музыканта.

    умер коронавирус
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