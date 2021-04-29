Умер герой мема про хохочущего испанца — комик Хуан Борха

В сентябре 2020 года 65-летнему комедийному актеру из-за болезни ампутировали ногу, с тех пор он находился в больнице

В Испании на 66-м году жизни умер комик и актер Хуан Борха, известный как герой мема по прозвищу Хохотун. Об этом сообщает ABC de Sevilla.

По данным издания, он скончался в одной из больниц Севильи после рецидива заболевания. Точная причина смерти не уточняется.

В сентябре 2020 года Борха перенес операцию по ампутации ноги из-за осложнения на сосудах. С тех пор он находился в больнице.

Комик получил мировую популярность в 2015 году, когда в интернете завирусился выпуск испанского ток-шоу с его участием. Тогда актер рассказывал, что однажды, будучи посудомойщиком в прибрежном ресторане, получил задание отмыть сковородки. Он оставил их на берегу моря, а утром недосчитался почти 20 сковород.

Делясь этой историей, Борха смеялся. Именно этот смех стал предметом множества пародий, а сам комик — героем мемов.