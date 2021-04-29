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    Умер герой мема про хохочущего испанца — комик Хуан Борха

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    Комик и актер Хуан Борха - Умер герой мема про хохочущего испанца — комик Хуан Борха
    Комик и актер Хуан Борха

    В сентябре 2020 года 65-летнему комедийному актеру из-за болезни ампутировали ногу, с тех пор он находился в больнице

    В Испании на 66-м году жизни умер комик и актер Хуан Борха, известный как герой мема по прозвищу Хохотун. Об этом сообщает ABC de Sevilla.

    По данным издания, он скончался в одной из больниц Севильи после рецидива заболевания. Точная причина смерти не уточняется.

    В сентябре 2020 года Борха перенес операцию по ампутации ноги из-за осложнения на сосудах. С тех пор он находился в больнице.

    Комик получил мировую популярность в 2015 году, когда в интернете завирусился выпуск испанского ток-шоу с его участием. Тогда актер рассказывал, что однажды, будучи посудомойщиком в прибрежном ресторане, получил задание отмыть сковородки. Он оставил их на берегу моря, а утром недосчитался почти 20 сковород.

    Делясь этой историей, Борха смеялся. Именно этот смех стал предметом множества пародий, а сам комик — героем мемов.

    Теги: знаменитости актер умер
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