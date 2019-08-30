Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»



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Мишель Омон

Французского актера не стало на 83-м году жизни

Голубоглазый французский актер с очаровательной запомнился по фильмам «Игрушка», «Папаши», «Невезучие», «Париж-Манхэттен», «Хамелеон». Актера не стало в четверг, 29 августа. Трехкратному номинанту на премию «Сезар» было 82 года.

Актер скончался в собственной квартире. Информацию о его смерти подтвердила агент. Соболезнования близким и друзьям высказала и близкая подруга Омона, художница по костюмам Паскаль Борде.

За свою карьеру актер снялся более чем в 150 фильмах. Его знает каждый француз, несмотря на то, что он в основном играл роли второго плана.

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