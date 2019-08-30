  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»

    • Розсилка
    Мишель Омон - Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»
    Мишель Омон

    Французского актера не стало на 83-м году жизни

    Голубоглазый французский актер с очаровательной запомнился по фильмам «Игрушка», «Папаши», «Невезучие», «Париж-Манхэттен», «Хамелеон».  Актера не стало в четверг, 29 августа. Трехкратному номинанту на премию «Сезар» было 82 года.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»
    Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»
    Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»
    Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»
    Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»
    Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»
    Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»
    Умер Мишель Омон - звезда фильма «Игрушка»

    Актер скончался в собственной квартире. Информацию о его смерти подтвердила агент. Соболезнования близким и друзьям высказала и близкая подруга Омона, художница по костюмам Паскаль Борде.

    За свою карьеру актер снялся более чем в 150 фильмах. Его знает каждый француз, несмотря на то, что он в основном играл роли второго плана.

     Читайте также Надя Дорофеева похвасталась идеальной фигурой в нижнем белье
    знаменитости актер умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ