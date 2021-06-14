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    Умер легендарный хореограф, судья шоу «Танцы со звездами»

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    Умер легендарный хореограф, судья шоу «Танцы со звездами»

    Григорий Чапкис ушел из жизни в возрасте 91 года

    Известный украинский хореограф, судья шоу «Танцы со звездами» Григорий Чапкис умер. Об этом ТСН сообщили в близком окружении легендарного хореографа.

    Легендарный танцовщик ушел из жизни в возрасте 91 года.

    Знаменитость длительное время болел. Так, в декабря 2020 года артист попал в больницу с двусторонней пневмонией. Звезде было трудно дышать, но результаты на коронавирус были отрицательными.

    Накануне Нового года знаменитость выписали из больницы, тогда Чапкису стало лучше. Но 6 января танцовщика снова госпитализировали. Как оказалось, он не долечил воспаление легких.

    В феврале артист третий раз попал в больницу, отметив, что ему сковало спину и ноги. Также Григорий Николаевич сильно похудел.

    Заметим, Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Юношей будущая звезда работал строителем на восстановлении Крещатике, а первое образование получил в железнодорожном училище.

    Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре имени Ивана Франко. С 1955 знаменитость выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского.

    Чапкис изрядно гордился, что 27 лет проработал с таким выдающимся человеком. Впоследствии артист открыл собственную школу танцев и стал судьей шоу «Танцы со звездами».

    Звезда был женат 4 раза и имеет двух детей. Последняя избранница звезды, имя которой артист не рассекречивал, была моложе хореографа на 52 года. Влюбленные поженились 2020 года.Ранее «Скотч» показывал фото 40-летней внучки Чапкиса, которая сверкнула роскошными формами в облегающем платье.

    Пользователи были ошеломлены красотой и изящной фигурой Сафрончик. В комментариях фолловеры оставили ряд комплиментов.

    Заметим, Анна Сафрончик родилась в Киеве. Будущая артистка в 13 лет переехала в Италию вместе с мамой, где построила карьеру актрисы. В частности, знаменитость снялась таких лентах «Противоположности притягиваются», «Запутанная история» и сериале «Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу».

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    Теги: Танцы со звездами умер
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    Умер легендарный хореограф, судья шоу «Танцы со звездами»