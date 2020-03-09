Умер один из близнецов из фильма «Няньки»



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Дэвид Пол

Фото: кадр из фильма «Няньки»

Дэвид Пол ушел из жизни накануне своего дня рождения.

Дэвид Пол сыграл одного из накачанных братьев-близнецов в фильме «Няньки». Они являются братьями и в настоящей жизни. 6 марта стало известно, что Дэвид умер, не дожив до своего 63-летия всего полтора дня. О трагическом известии сообщил его брат Питер. Причина смерти пока остается неизвестной.

Отметим, что Дэвид родился на несколько секунд раньше брата, поэтому считался старшим. Они росли в городке Хартфорт, а потом перебрались в Калифорнию. Братья увлеклись бодибилдингом и вскоре открыли спортивный зал в родном городе, а переехать решили, так как жаждали славы.

Дэвид Пол и Питер Пол. Фото: кадр из фильма «Няньки»

Им удалось стать знаменитостями. Дэвид снялся в ряде фильмов, включая «Придорожный убийца», «Варвары», в «Вашингтонское такси». Однако комедия «Няньки» 1994 года стала одной из самых любимых у российской публики.

Стоит отметить, что всего в копилке братьев-актеров более дюжины фильмов. Печальнее всего то, что 8 марта Дэвид должен был отмечать свой день рождения. Теперь Питер остался без самого близкого человека.