  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    Умер один из близнецов из фильма «Няньки»

    • Розсилка
    <p>Дэвид Пол<br />Фото: кадр из фильма &laquo;Няньки&raquo;</p> <div></div> - Умер один из близнецов из фильма «Няньки»

    Дэвид Пол
    Фото: кадр из фильма «Няньки»

    Дэвид Пол ушел из жизни накануне своего дня рождения.

    Дэвид Пол сыграл одного из накачанных братьев-близнецов в фильме «Няньки». Они являются братьями и в настоящей жизни. 6 марта стало известно, что Дэвид умер, не дожив до своего 63-летия всего полтора дня. О трагическом известии сообщил его брат Питер. Причина смерти пока остается неизвестной.

    Отметим, что Дэвид родился на несколько секунд раньше брата, поэтому считался старшим. Они росли в городке Хартфорт, а потом перебрались в Калифорнию. Братья увлеклись бодибилдингом и вскоре открыли спортивный зал в родном городе, а переехать решили, так как жаждали славы.

    mv5bytnmymi4yzutntu2yi00zmzilwjmotmtmzfiotnkywziowu2xkeyxkfqcgdeqxvyntc0njy1odk._v1_
    Дэвид Пол и Питер Пол. Фото: кадр из фильма «Няньки»

    Им удалось стать знаменитостями. Дэвид снялся в ряде фильмов, включая «Придорожный убийца», «Варвары», в «Вашингтонское такси». Однако комедия «Няньки» 1994 года стала одной из самых любимых у российской публики.

    Стоит отметить, что всего в копилке братьев-актеров более дюжины фильмов. Печальнее всего то, что 8 марта Дэвид должен был отмечать свой день рождения. Теперь Питер остался без самого близкого человека.

     Читайте также: Увеличила грудь и похудела: американка кардинально изменила внешность ради мести
    знаменитости кино актер шоу-бизнес День рождения умер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ