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    Шоу-биз

    Солист группы Thirty Seconds to Mars едва не сорвался со скалы

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    <p>Джаред Лето рассказал своим подписчикам в Instagram жуткую историю</p> <div></div> - Солист группы Thirty Seconds to Mars едва не сорвался со скалы

    Джаред Лето рассказал своим подписчикам в Instagram жуткую историю

    instagram.com/jaredleto/

    По словам музыканта, он смотрел вниз и меланхолию

    Солист группы Thirty Seconds to Mars и актер Джаред Лето шокировал своих поклонников новым постом в Instagram. Музыкант признался, что едва не погиб, пытаясь залезть на скалу. Как рассказал Джаред, он не хотел бы нагнетать панику, но он действительно был на волоске от гибели. В тот момент, когда он находился на высоте более 180 метров над землей, почти на отвесной скале, Лето заметил, как острый камень медленно, но верно превращает в лохмотья его страховочный трос.

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    Солист группы Thirty Seconds to Mars едва не сорвался со скалы
    Солист группы Thirty Seconds to Mars едва не сорвался со скалы
    instagram.com/jaredleto/

    По словам музыканта, он смотрел вниз и чувствовал скорее не страх, а меланхолию и осознавал свое бедственное положение. Но к счастью, Джареду все же удалось покорить скалу и остаться при этом в живых. Надеемся, что впредь он будет более ответственно относиться к собственной безопасности.

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