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    Жизнь

    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»

    • Розсилка
    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»

    Именно с Орео был срисован внешний вид знаменитого галактического четвероногого.

    Енот по кличке Орео, с которого считывались движения полюбившегося всем персонажа Ракеты из фильмов Marvel, умер в возрасте 9 лет от болезни.

    Владельцы фермы, где жил Орео, с прискорбием сообщают, что питомец почувствовал себя плохо ранним утром.

    «Мы потрясены тем, что это произошло. Его так любили во всем мире. Отдыхай спокойно, наш малыш, мы тебя так любили…» — гласит сумбурная запись на страничке фермы, где проживал енот Орео.

     Орео также появлялся на красных ковровых дорожках различных премий и премьер с режиссером Джеймсом Ганном. Животное помогало аниматорам «Стражей галактики» запечатлеть движения и повадки для создания трехмерной модели. Кто теперь займет его место на съемках продолжений супергеройской франшизы, не сообщается.

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    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»
    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»
    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»
    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»
    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»
    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»
    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»
    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»
    Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»

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