Умер прототип енота Ракеты из «Стражей Галактики»



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Именно с Орео был срисован внешний вид знаменитого галактического четвероногого.

Енот по кличке Орео, с которого считывались движения полюбившегося всем персонажа Ракеты из фильмов Marvel, умер в возрасте 9 лет от болезни.

Владельцы фермы, где жил Орео, с прискорбием сообщают, что питомец почувствовал себя плохо ранним утром.

«Мы потрясены тем, что это произошло. Его так любили во всем мире. Отдыхай спокойно, наш малыш, мы тебя так любили…» — гласит сумбурная запись на страничке фермы, где проживал енот Орео.

Орео также появлялся на красных ковровых дорожках различных премий и премьер с режиссером Джеймсом Ганном. Животное помогало аниматорам «Стражей галактики» запечатлеть движения и повадки для создания трехмерной модели. Кто теперь займет его место на съемках продолжений супергеройской франшизы, не сообщается.