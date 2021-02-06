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    Жизнь

    Умер знаменитый голливудский актер

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    <p>Артисту, сыгравшему в &laquo;Звуках музыки&raquo; и &laquo;Достать ножи&raquo;, был 91 год</p> <div></div> - Умер знаменитый голливудский актер

    Артисту, сыгравшему в «Звуках музыки» и «Достать ножи», был 91 год

    Актер был лауреатом «Оскара», «Золотого глобуса», «Эмми» и других премий. За 70-летнюю карьеру он снялся более чем в 200 фильмах и сериалах

    Скончался актер Кристофер Пламмер. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на родственников актера.

    Актер умер у себя дома в Коннектикуте в окружении семьи. Ему был 91 год.

    «Крис был незаурядным человеком, он очень любил и уважал свою профессию, отличался старомодными манерами, юмором с самоиронией, а также красноречием. Он был национальным достоянием и очень ценил свои канадские корни. Он тронул наши сердца своим творчеством и человечностью, а его легендарная жизнь станет примером для всех будущих поколений. Он всегда будет с нами», — сказал менеджер и друг актера Лу Питт.

    Кристофер Пламмер родился в 1929 году в Торонто. Его карьера началась в театре, позже он стал играть в кино. Широкую известность актер получил, когда начал работать в США.

    Пламмер известен по фильмам «Все деньги мира», «Звуки музыки», «Игры разума», «Человек, который хотел быть королем», «12 обезьян», «Дом у озера» и «Девушка с татуировкой дракона».

    Его номинировали на «Оскар» за роли в фильмах «Все деньги мира» и «Последнее воскресение», но статуэтку он получил в 2012 году за лучшую роль второго плана в фильме «Начинающие». Так он стал самым пожилым актером, награжденным Академией.

    Пламмер также становился двукратным лауреатом премий «Эмми» и «Тони», победителем премии Гильдии киноактеров США, BAFTA и «Золотого глобуса».

    Теги: знаменитости кино актер шоу-бизнес умер
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