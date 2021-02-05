Украинка сняла клип для скандальной рэп-дивы (видео)

Артистка поблагодарила Таню Муиньо за ее работу

Украинский режиссер Таня Муиньо, которая многим известна как автор большинства клипов Монатика, «Время и Стекло», Веры Брежневой расширила свои горизонты.

Так, клипмейкер сняла зрелищный клип американской рэп-звезде Cardi B. Муиньо стала автором видео певицы на трек Up из ее грядущего альбома. Артистку настолько потрясла работа с Таней, что она даже рассказала об этом у себя в Instagram.

«Хочу поблагодарить режиссера моего музыкального видео, Таню. Ей понадобилось две недели, чтобы прилететь из Украины в США», - отметила Cardi B.

В видео эпатажная Cardi B в чулочках и роскошном боди предстает в образе вдовы, которая хоронит 2020 год. Фаны увидят экспрессивные танцы звезды, а также ее откровенные шалости с балетом.

Ранее «Скотч» сообщал, что Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

«Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.