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    Шоу-биз

    Модель показала, как ее голое тело выглядит в 55 лет, чтобы заткнуть рты хейтерам (фото)

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    <p>Красавица не намерена сдавать позиции, защищая свою привлекательность</p> <div></div> - Модель показала, как ее голое тело выглядит в 55 лет, чтобы заткнуть рты хейтерам (фото)

    Красавица не намерена сдавать позиции, защищая свою привлекательность

    instagram.com/paulinaporizkov/

    Вопросы отпали даже у молодых

    55-летняя американская супермодель Паулина Поризкова решила обсудить в Инстаграме тему возраста и сексуальности, выложив снимок, где позирует без одежды. Паулина возмутилась, что женщин за 50 порицают за то, что они позволяют себе откровенно выглядеть и любить свое обнаженное тело.

    Когда мне было лет двадцать-тридцать, чем меньше я носила одежды, тем более популярной становилась. В свои сорок лет я могла ходить практически голой, мне не грозило ничего, кроме штрафа за публичное непристойное поведение. В пятьдесят меня за это ругают: «Оденься, бабуля. Жаждешь внимания, да? Отчаялась? Ты жалкая».

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    Модель показала, как ее голое тело выглядит в 55 лет, чтобы заткнуть рты хейтерам (фото)
    Модель показала, как ее голое тело выглядит в 55 лет, чтобы заткнуть рты хейтерам (фото)
    Модель показала, как ее голое тело выглядит в 55 лет, чтобы заткнуть рты хейтерам (фото)
    Модель показала, как ее голое тело выглядит в 55 лет, чтобы заткнуть рты хейтерам (фото)
    Модель показала, как ее голое тело выглядит в 55 лет, чтобы заткнуть рты хейтерам (фото)

    По мнению Паулины, из-за мужчин женская сексуальность одобряется в молодости, но оскорбляется в зрелом возрасте. «Единственное, что здесь является жалким, — позволять другим определять ваши приоритеты», — заявила модель и встретила бурную поддержку пользователей. Они восхищались и фигурой красавицы, и ее мнением, отметив, что привлекательность не зависит от возраста.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  Американский рэпер имплантировал в лоб камень за $24 миллиона.

    «Красота — это боль», — подписал публикацию хип-хоп-исполнитель. Речь идет о розовом бриллианте весом десять карат. По словам 26-летнего рэпера, он увидел драгоценность в 2017 году и тогда же решил приобрести ее. На такую покупку ему пришлось копить четыре года.

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    Теги: знаменитости модель самые сексуальные шоу-бизнес
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