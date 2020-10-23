Умерла актриса, ставшая прототипом Белоснежки. Ей был 101 год



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Актриса Мардж Чэмпион скончалась дома

Американская актриса, хореограф и танцовщица была прообразом главной героини мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

В Лос-Анджелесе скончалась актриса Мардж Чэмпион, с которой рисовали знаменитую героиню мультфильма Disney 1937 года. Об этом сообщил ее сын, у которого она жила последние полгода из-за пандемии коронавируса.

Мардж была дочерью танцора Эрнеста Белчера, который дружил с мультипликатором Уолта Диснея. Благодаря отцу Чэмпион в 14 лет начала свою карьеру. Тогда именно по ее движениям мультипликаторы Disney рисовали героиню Белоснежки. Чэмпион работала со студии в течение двух лет.

Актриса и танцовщица также стала моделью для Голубой Феи из «Пиноккио» 1940 года и других персонажей мультфильмов. В ее копилке более 50 фильмов, среди которых «Пловец», «День саранчи» и другие.

Вместе с этим Мардж работала танцовщицей. Когда в 1949 году в США начался расцвет телевидения, актриса присоединилась к шоу «Адмирал Бродвей Ревю». Оно было известно как «первый полномасштабное музыкальное ревю на бродвейском телевидении». В рамках проекта Чэмпион демонстрировала нечто новое: повествовательные танцы. «У всех ее танцев была одна черта: она рассказывала историю или представляла идею», — писал Артур Альтшуль в The New York Times.

Мардж танцевала вместе с мужем Гауэром Чэмпионом, с которым жила в браке 26 лет. Они стали олицетворением молодой Америки. Танцоры постоянно были в движении, критики сравнивали их с «легкими пузырями». Мардж была отмечена различными наградами, в числе которых была и «Эмми» в номинации «Лучший хореографический номер», которую она получила за работу над фильмом «Королева зала звездной пыли».

У Мардж была сложная жизнь. После развода с Гауэром она снова вышла замуж. Но ее третий супруг, кинорежиссер Борис Сагал, погиб в результате крушения вертолета в 1981 году. А в 1987 году танцовщица потеряла 25-летнего сына Блейка, который разбился в ДТП.

После смерти наследника Чэмпион впала в депрессию. Женщина спасалась работой. Последний раз она появилась на Бродвее в возрасте 82 лет. Но танцы для нее не закончились. Мардж отметила ими свое 100-летие.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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