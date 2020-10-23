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    Жизнь

    Умерла актриса, ставшая прототипом Белоснежки. Ей был 101 год

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    <p>Актриса Мардж Чэмпион скончалась дома</p> <div></div> - Умерла актриса, ставшая прототипом Белоснежки. Ей был 101 год

    Актриса Мардж Чэмпион скончалась дома

    Американская актриса, хореограф и танцовщица была прообразом главной героини мультфильма «Белоснежка и семь гномов».

    В Лос-Анджелесе скончалась актриса Мардж Чэмпион, с которой рисовали знаменитую героиню мультфильма Disney 1937 года. Об этом сообщил ее сын, у которого она жила последние полгода из-за пандемии коронавируса.

    Мардж была дочерью танцора Эрнеста Белчера, который дружил с мультипликатором Уолта Диснея. Благодаря отцу Чэмпион в 14 лет начала свою карьеру. Тогда именно по ее движениям мультипликаторы Disney рисовали героиню Белоснежки. Чэмпион работала со студии в течение двух лет.

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    Умерла актриса, ставшая прототипом Белоснежки. Ей был 101 год
    Умерла актриса, ставшая прототипом Белоснежки. Ей был 101 год
    Умерла актриса, ставшая прототипом Белоснежки. Ей был 101 год
    Умерла актриса, ставшая прототипом Белоснежки. Ей был 101 год
    Умерла актриса, ставшая прототипом Белоснежки. Ей был 101 год
    Умерла актриса, ставшая прототипом Белоснежки. Ей был 101 год

    Актриса и танцовщица также стала моделью для Голубой Феи из «Пиноккио» 1940 года и других персонажей мультфильмов. В ее копилке более 50 фильмов, среди которых «Пловец», «День саранчи» и другие.

    Вместе с этим Мардж работала танцовщицей. Когда в 1949 году в США начался расцвет телевидения, актриса присоединилась к шоу «Адмирал Бродвей Ревю». Оно было известно  как «первый полномасштабное музыкальное ревю на бродвейском телевидении». В рамках проекта Чэмпион демонстрировала нечто новое: повествовательные танцы. «У всех ее танцев была одна черта: она рассказывала историю или представляла идею», — писал Артур Альтшуль в The New York Times.

    Мардж танцевала вместе с мужем Гауэром Чэмпионом, с которым жила в браке 26 лет. Они стали олицетворением молодой Америки. Танцоры постоянно были в движении, критики сравнивали их с «легкими пузырями». Мардж была отмечена различными наградами, в числе которых была и «Эмми» в номинации «Лучший хореографический номер», которую она получила за работу над фильмом «Королева зала звездной пыли».

    У Мардж была сложная жизнь. После развода с Гауэром она снова вышла замуж. Но ее третий супруг, кинорежиссер Борис Сагал, погиб в результате крушения вертолета в 1981 году. А в 1987 году танцовщица потеряла 25-летнего сына Блейка, который разбился в ДТП.

    После смерти наследника Чэмпион впала в депрессию. Женщина спасалась работой. Последний раз она появилась на Бродвее в возрасте 82 лет. Но танцы для нее не закончились. Мардж отметила ими свое 100-летие.

    Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

    К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.

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