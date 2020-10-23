Австралиец, убивший жену, пожаловался на угрозы от ее призрака



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ранее судья признал мужчину невиновным

Убийца из австралийского города Перт рассказал об угрозах, которые он слышал от призрака жены. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В феврале 46-летний уборщик Упендра Ихалехева (Upendra Ihalehewa) зарезал свою жену. После ареста он пожаловался, что неоднократно видел привидения с ее лицами. По его словам, женщина внезапно появилась перед ним, будто призрак, который пришел за ним.

Как выяснилось, Ихалехева страдал параноидной шизофренией. Поскольку убийство было совершено в состоянии психоза, судья признал мужчину невиновным и отправил в психиатрическую больницу для принудительного лечения.

Ранее «Скотч» рассказывал о мировых знаменитостях, которые прожили больше 100 лет.

К примеру, миллиардеру Дэвиду Рокфеллеру, который умер в возрасте 102 лет, 7 раз делали пересадку сердца, чтобы продлить жизнь. Последнее сердце он получил в конце 2016 года, спустя всего неделю после предыдущей пересадки. Кроме того, миллиардеру дважды пересаживали почки: в 1998-м и 2004 годах.