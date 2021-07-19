Умерла от рака мать Хавьера Бардема (фото)

Женщина была заядлой курильщицей, даже серьезные проблемы со здоровьем не помогли ей отказаться от пагубной привычки

Мать 52-летнего актера Хавьера Бардема скончалась после продолжительной борьбы с онкологией.

Пилар была заядлой курильщицей, даже серьезные проблемы со здоровьем не помогли ей отказаться от пагубной привычки. У актрисы диагностировали рак легких, который она так и не смогла победить. Ее госпитализировали в одну из лучших клиник в Мадриде, но медики оказались бессильны.

«Мы хотим поделиться горькой новостью о том, что наша мать, наш пример во всем, скончалась. Она ушла с миром, без страданий и окруженная любовью своих близких», — поделились дети покойной Карлос, Моника и Хавьер в интервью газете El Pais.

Хавьер никогда не скрывал, что своим трудолюбием и успехом в кино обязан именно матери. «От нее я узнал, что если вы собираетесь что-то делать, вы должны делать это очень хорошо», — говорил актер в беседе с испанскими журналистами.

За свою продолжительную карьеру в мире кино Пилар снялась в более чем 80 фильмах, 43 пьесах и 31 сериале. За роль в ленте «Никто не расскажет о нас, когда мы умрем» актриса удостоилась престижной премии «Гойя». Кроме этого, свекровь Пенелопы Крус активно боролась за права женщин и благодаря этому особенно известна в Испании.

Мать актера выступала против войны 2003 года в Ираке и боролась за улучшение условий для кинематографического сообщества. «Она оставила нам огромное наследие в области кино, театра и телевидения. Однако великая Пилар Бардем была, прежде всего, защитницей равенства, свободы и прав всех нас», — написал премьер-министр Испании Педро Санчес в Twitter.

Ранее «Скотч» сообщал, что Ирина Билык надела в 40-градусную жару кожаные сапоги и поделилась впечатлениями.

В комментариях поклонники стали обсуждать, смогли бы они гулять по такой жаре в сапогах. Не обошлось и без комплиментов для артистки.