  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус
    Жизнь

    В Африке продали одну из последних бутылок вина Наполеона

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Африке продали одну из последних бутылок вина Наполеона

    В 1821 году большая часть урожая пошла на вино для Наполеона

    Одну из последних бутылок вина, предназначавшихся для французского императора Наполеона Бонапарта, продали в ЮАР за 420 тысяч рэндов. Об этом сообщает News24.

    Бутылку с вином Grand Constance урожая 1821 года выставили на аукцион Cape Fine & Rare Wine, который проводился в сотрудничестве с аукционным домом Christie’s. Ее покупателем стал клиент Christie’s из Великобритании.

    Вино Grand Constance, которое изготавливали из винограда, выращенного на территории современной Южной Африки, пользовалось популярностью в начале XIX века. В 1821 году большая часть урожая пошла на вино для Наполеона, однако бывший император Франции скончался, когда заказ еще не был доставлен. Считается, что до нашего времени сохранилось только 12 бутылок той партии, одна из которых и была продана в ЮАР.

    Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

    Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.

    Читайте также: Будто угодил в очень неловкую ситуацию. Дизайнеры создали джинсы для самых смелых
    Теги: аукцион алкоголь новости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Африке продали одну из последних бутылок вина Наполеона