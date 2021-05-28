В Африке продали одну из последних бутылок вина Наполеона

В 1821 году большая часть урожая пошла на вино для Наполеона

Одну из последних бутылок вина, предназначавшихся для французского императора Наполеона Бонапарта, продали в ЮАР за 420 тысяч рэндов. Об этом сообщает News24.

Бутылку с вином Grand Constance урожая 1821 года выставили на аукцион Cape Fine & Rare Wine, который проводился в сотрудничестве с аукционным домом Christie’s. Ее покупателем стал клиент Christie’s из Великобритании.

Вино Grand Constance, которое изготавливали из винограда, выращенного на территории современной Южной Африки, пользовалось популярностью в начале XIX века. В 1821 году большая часть урожая пошла на вино для Наполеона, однако бывший император Франции скончался, когда заказ еще не был доставлен. Считается, что до нашего времени сохранилось только 12 бутылок той партии, одна из которых и была продана в ЮАР.

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