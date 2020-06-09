В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение



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В средневековом поместье наследник английского престола не только обзавелся невестой, но и завел любовницу

В графстве Уилтшир на юге Англии выставлен на продажу примечательный объект – старинное английское имение, связанное с историей королевской семьи. Стены этого средневекового поместья были свидетелями настоящего любовного треугольника: принц Чарльз приводил в этот дом Диану Спенсер, они проводили время в компании Камиллы, а потом в саду замка наследник престола просил руки леди Ди. Позже, будучи женат на принцессе Уэльской, он продолжил свидания с Камиллой Паркер-Боулз. И теперь гнездышко решили продать, сообщает Daily Mail.

Примечательно, что это романтичное место — бывший дом герцогини Корнуольской. То есть раньше он принадлежал первому мужу Камиллы, кавалерийскому офицеру Эндрю Паркер-Боулзу. Когда он находился в отъезде, у замка часто замечали автомобиль Чарльза. Ведь сын Елизаветы II был влюблен в Камиллу.