  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение

    • Розсилка
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение

    В средневековом поместье наследник английского престола не только обзавелся невестой, но и завел любовницу

    В графстве Уилтшир на юге Англии выставлен на продажу примечательный объект – старинное английское имение, связанное с историей королевской семьи. Стены этого средневекового поместья были свидетелями настоящего любовного треугольника: принц Чарльз приводил в этот дом Диану Спенсер, они проводили время в компании Камиллы, а потом в саду замка наследник престола просил руки леди Ди. Позже, будучи женат на принцессе Уэльской, он продолжил свидания с Камиллой Паркер-Боулз. И теперь гнездышко решили продать, сообщает Daily Mail.

    1 з 33
    на весь екран згорнути
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение
    В Англии выставили на продажу замок, где принц Чарльз сделал Диане предложение

    Примечательно, что это романтичное место — бывший дом герцогини Корнуольской. То есть  раньше он принадлежал первому мужу Камиллы, кавалерийскому офицеру Эндрю Паркер-Боулзу. Когда он находился в отъезде, у замка часто замечали автомобиль Чарльза. Ведь сын Елизаветы II был влюблен в Камиллу.

     Читайте также: Что надеть этим летом: Каменских показала, с чем сочетать белые джинсы с высокой талией

     

    автомобиль дом Принц Чарльз
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ