В Бразилии беременная невеста умерла на пути к свадьбе



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По сведениям врачей, у девушки случился инсульт

В штате Сан-Паулу в Бразилии беременная невеста умерла на пути к собственной свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail.

Сообщается, что 30-летняя женщина направлялась в церковь. Во время поездки ей стало. У женщины закружилась голова и заболела шея, после чего она потеряла сознание.

В это время жених ожидал невесту у алтаря. По приезду женщина заверила, что ей стало лучше, но при этом в спине была боль. Жених оказал возлюбленной первую помощь. Однако женщину госпитализировали в роддом.

По сведениям врачей, у невесты произошел инсульт. Врачи были вынуждены вырезать матку и провести кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Малышу было всего лишь 29 недель.

Как стало известно, женщина после операции умерла.

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