В Британии бедная многодетная мать сорвала многомиллионный куш в лотерею



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До победы женщина из британского города Сихем едва находила деньги на еду для четверых детей mirror.co.uk

Удачливая британка уже погасила все долги, купила дом себе и своему пожилому отцу, а также оплатила лечение детей

51-летняя Анита Кэмпбелл живет в британском городе Сихем и в последние годы набрала столько долгов, что едва успевала платить по счетам и кормить четверых детей. Понадеявшись на удачу, женщина решила сыграть в онлайн-бинго. И удача улыбнулась многодетной матери!

В течение следующих 10 дней Анита выиграла больше миллиона фунтов стерлингов. Причем первый куш в размере 597 тысяч фунтов стерлингов британка сорвала всего через пару часов после начала игры. Вторая победа случилась через 10 дней, Кэмпбелл решила испытать удачу еще раз и получила еще 522 тысячи фунтов стерлингов. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 119 тысяч фунтов.

«У меня был такой тяжелый период. Я сильно похудела, потому что нам не хватало денег даже на еду, и это плохо сказалось на моем диабете. Когда я выиграла в лотерею, я просто не могла в это поверить. Все было как во сне. Я на седьмом небе от счастья и рада, что смогу дать моим детям лучшую жизнь!» — рассказала победительница изданию Daily Mirror.

Как сообщают журналисты, удачливая британка уже погасила все долги, купила дом себе и своему пожилому отцу, а также оплатила лечение детей. Кстати, останавливаться на таком внушительном выигрыше победительница не намерена и собирается продолжать играть в лотерею «Бинго».