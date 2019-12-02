Жена Криса Хемсворта запрещает ему разбрасывать по дому молоты Тора



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Эльза и Крис поженились в 2010 году и вместе воспитывают троих детей

Супруга знаменитого актера пожаловалась на то, что в их доме слишком много атрибутов громовержца

В пятницу актриса Эльза Патаки в эфире радиопрограммы рассказала, что у ее мужа Криса Хемсворта, исполнителя роли бога-громовержца Тора, собралась огромная коллекция молотов, которые актер хранит в столовой. Ведущий Майкл Уипфли отметил, что ранее Крис говорил ему, что хочет разместить свои молоты на обеденном столе.

«Он загромоздил всю столовую, всегда выбирает для этого лучшие места», – сказала Эльза. Актриса призналась, что запрещает мужу выставлять напоказ всю коллекцию бутафорских молотов.

«У нас по пять молотов с каждого фильма. Ну серьезно, хватит», – пожаловалась Патаки. Учитывая, что Крис сыграл Тора в восьми различных фильмах Marvel, можно предположить, что его коллекция «божественных молотов» действительно велика.

Эльза и Крис поженились в 2010 году и вместе воспитывают троих детей: семилетнюю дочь Индию и пятилетних сыновей - близнецов Сашу и Тристана. Недавно знаменитости достроили свой новый дом в австралийском Байрон-Бей и скоро туда переедут.