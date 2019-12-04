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    Фото

    Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)

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    Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)

    Трацидицонно в преддверии новогодних праздников первые лица государств украшают свои резиденции нарядными елками и демонстрируют рождественский декор

    Следом за Меланией Трамп, которая в этом году украсила Белый дом в патриотической тематике, члены королевской семьи Великобритании показали как они декорировали Виндзорский замок и часовню Святого Георгия к Рождеству.

    Зал Святого Георгия и Алая гостиная украшены в красно-зеленой цветовой гамме, в каждом из этих помещений стоит пышная ель сорта Нордман. Именно эти праздничные деревья специально выращивают в Большом Виндзорском парке.

    В Георгиевском зале, где Меган Маркл и принц Гарри впервые показали своего первенца Арчи, стоит 6-метровая ель, а в Алой гостиной – ель высотой 4,6 метра. Величественные деревья персонал украсил бантами, колокольчиками, шарами, фигурками сказочных героев и мини-версиями корон.

    Не забыла королевская семья и про парадную столовую. В честь 200-летия со дня рождения королевы Виктории и принца Альберта в столовую снесли все рождественские подарки, которые возлюбленные преподносили друг другу на протяжении совместной супружеской жизни. 

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    Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)
    Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)
    Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)
    Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)
    Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)
    Виндзорский замок украсили к Рождеству (фото)

    Стол для праздничного приема сервировали золотым сервизом из королевской коллекции, купленным еще в XIX веке королем Георгом IV.

    Джерело: vogue.ua

    фотография Меган Маркл Принц Гарри семья дом Белый дом
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