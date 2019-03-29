В Брунее будут забивать камнями за однополый секс и измены



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Ранее за гомосексуализм в стране предусматривался тюремный срок

С 3 апреля в султанате Бруней вводится смертная казнь за однополый секс, супружеские измены и изнасилование. Как сообщает The Guardian, преступников будут забивать камнями. Кроме того, мерой наказания за воровство отныне будет ампутация правой кисти, если кража совершена впервые, и левой ноги, если преступление повторится. По данным правозащитников Amnesty International, выступающих против таких мер, новые виды наказаний будут распространяться в том числе на детей.

Бруней - это султанат на юго-востоке Азии, а его абсолютный монарх Хассанал Болкиах - один из самых богатых правителей планеты с состоянием, оцененным в $20 миллиардов . Ранее за гомосексуализм в стране предусматривался тюремный срок. Впервые о введении смертной казни заговорили в 2013 году, но из-за критики принятие новых шариатских законов было отложено.

Джерело: Super