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    В Финляндии научили нейросеть создавать портреты людей, привлекательных для определенного человека

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    В Финляндии научили нейросеть создавать портреты людей, привлекательных для определенного человека

    Полученные результаты передали нейросети через интерфейс мозг — компьютер

    Ученые из Хельсинкского университета заставили искусственный интеллект понимать субъективные представления людей о привлекательности.

    Исследователи научили нейросеть анализировать активность мозга и в соответствии с этими данными создавать изображение человека, которое окажется привлекательным для конкретных людей.

    Изначально у алгоритма была задача создать сотни искусственных портретов на основе 30 тыс. фотографий знаменитых людей. Снимки показали 30 добровольцам, после чего попросили их оценить привлекательность лиц и назвать черты, которые повлияли на решение. В это время их мозговые реакции регистрировались при помощи ЭЭГ.

    Полученные результаты передали нейросети через интерфейс мозг — компьютер. Затем в течение двух месяцев алгоритм обучался создавать портреты, соответствующие индивидуальным эстетическим критериям добровольцев.

    В итоге новые изображения совпали с их предпочтениями на 86,7%. Ученые считают, что результаты их работы в дальнейшем помогут определять субъективные предпочтения людей, чтобы выявить скрытую предвзятость.

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    Теги: технологии искусственный интеллект
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