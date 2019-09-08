В Индии 73-летняя женщина родила двойню



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Фото: India Photo Agency/SWNS

«Мы невероятно счастливы», – говорит ее муж, которому 82 года. Пара пыталась завести детей долгое время

На юге Индии 73-летняя Мангаямма Ярамати родила девочек-двойняшек. Об этом сообщает The Guardian.

Мангаямма забеременела после экстракорпорального оплодотворения и родила в четверг с помощью кесарева сечения. По словам врачей, мать и новорожденные в добром здравии.

Ее мужу Ситараме Раджарао сейчас 82 года. «Мы невероятно счастливы», – прокомментировал он рождение дочек.

На вопрос о том, как они будут заботиться о детях в столь преклонном возрасте, Раджарао ответил: «Все будет так, как должно. Все в руках божьих».

Супруги пытались завести детей долгое время и даже подвергались из-за этого гонениям в своей общине в Андхра-Прадеш.

«Они называли меня бездетной леди. Мы много раз пытались [забеременеть], ходили ко многих врачам, так что сейчас наступило самое счастливое время», – говорит Мангаямма.