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    Жизнь

    В Индии 73-летняя женщина родила двойню

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    <p>Фото: India Photo Agency/SWNS</p> - В Индии 73-летняя женщина родила двойню

    Фото: India Photo Agency/SWNS

    «Мы невероятно счастливы», – говорит ее муж, которому 82 года. Пара пыталась завести детей долгое время

    На юге Индии 73-летняя Мангаямма Ярамати родила девочек-двойняшек. Об этом сообщает The Guardian.

    Мангаямма забеременела после экстракорпорального оплодотворения и родила в четверг с помощью кесарева сечения. По словам врачей, мать и новорожденные в добром здравии.

    Ее мужу Ситараме Раджарао сейчас 82 года. «Мы невероятно счастливы», – прокомментировал он рождение дочек.

    На вопрос о том, как они будут заботиться о детях в столь преклонном возрасте, Раджарао ответил: «Все будет так, как должно. Все в руках божьих».

    Супруги пытались завести детей долгое время и даже подвергались из-за этого гонениям в своей общине в Андхра-Прадеш.

    «Они называли меня бездетной леди. Мы много раз пытались [забеременеть], ходили ко многих врачам, так что сейчас наступило самое счастливое время», – говорит Мангаямма.

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    общество Индия
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