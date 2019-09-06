В Испании мужчина поймал смартфон прямо во время катания на американских горках (видео)



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Сойдя с горок, счастливчик сразу же вернул телефон владельцу

Новозеландец Сэмюэл Кемпф поймал в воздухе iPhone X на американских горках в парке аттракционов Port Aventura, что в часе езды от Барселоны. Видео разместили в YouTube, где за сутки оно набрало более 1,5 миллиона просмотров.

«Я был в Испании, в «Порт Авентуре». Во время поездки на американских горках я увидел, как человек в нескольких рядах от меня уронил свой iPhone X. Короче говоря, я поймал его. Эти американские горки движутся со скоростью более 130 км/ч. Когда-то они считались самыми высокими и быстрыми горками в Европе», – рассказал сам герой видео в описании к ролику.

Сойдя с американских горок, Кемпф вернул телефон владельцу, который искал его на земле.

«Он не мог в это поверить и крепко обнял меня», – сказал Кемпф. По его словам, когда все сошедшие с аттракциона посмотрели видео, ему даже зааплодировали.