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    Жизнь

    В Испании мужчина поймал смартфон прямо во время катания на американских горках (видео)

    • Розсилка
    В Испании мужчина поймал смартфон прямо во время катания на американских горках (видео)

    Сойдя с горок, счастливчик сразу же вернул телефон владельцу

    Новозеландец Сэмюэл Кемпф поймал в воздухе iPhone X на американских горках в парке аттракционов Port Aventura, что в часе езды от Барселоны. Видео разместили в YouTube, где за сутки оно набрало более 1,5 миллиона просмотров.

    «Я был в Испании, в «Порт Авентуре». Во время поездки на американских горках я увидел, как человек в нескольких рядах от меня уронил свой iPhone X. Короче говоря, я поймал его. Эти американские горки движутся со скоростью более 130 км/ч. Когда-то они считались самыми высокими и быстрыми горками в Европе», – рассказал сам герой видео в описании к ролику.

    Сойдя с американских горок, Кемпф вернул телефон владельцу, который искал его на земле.

    «Он не мог в это поверить и крепко обнял меня», – сказал Кемпф. По его словам, когда все сошедшие с аттракциона посмотрели видео, ему даже зааплодировали.

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