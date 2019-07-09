В Италии олимпийский чемпион спас тонущего молодожена, упавшего с надувного единорога



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Филиппо Маньини Фото: AFP

Бенедетто надеется встретиться со своим спасителем лично

Четырехкратный чемпион мира и бронзовый призер Олимпийский игр по плаванию, итальянец Филиппо Маньини спас тонущего молодожена на пляже Сардинии, недалеко от Кальяри, сообщает BBC.

45-летний Андреа Бенедетто плавал со своим новоиспеченным супругом, свадьбу с которым они отпраздновали двумя днями ранее, на надувных единорогах. Не удержавшись, Бенедетто упал и начал тонуть. Из-за низкой температуры воды он был не в силах плыть, друзья пострадавшего начали звать на помощь. К счастью, пловец Маньини оказался неподалеку – он бросился в воду и спас мужчину.

Тонувшего доставили в одну из местных больниц. Когда он пришел в себя, то рассказал, что пока у него не было возможности поблагодарить спортсмена, так как они не знакомы, но Бенедетто надеется встретиться со своим спасителем лично.

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