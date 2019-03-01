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    Жизнь

    В Киеве совершено нападение на участницу Евровидения-2013

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    Злата Огневич - В Киеве совершено нападение на участницу Евровидения-2013
    Злата Огневич

    Злоумышленник напал на украинскую певицу Злату Огневич у ее дома

    В четверг, 28 февраля, в Киеве неизвестный мужчина напал на украинскую певицу Злату Огневич, которая представляла Украину на Евровидении-2013 и заняла там третье место. Инцидент произошел вечером. Об этом певица рассказала в своем Instagram.

    «Сегодня на меня напали. У моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я уверена, что человек, который это сделал, сейчас смотрит. Поэтому я прошу оставить меня в покое, не преследовать меня больше, потому что все это выльется в неприятную для тебя историю», - рассказала певица.

    Огневич отметила, что ее спас ее водитель, который был рядом. Они вызвали полицию, которая задержала злоумышленника.

    В своих Stories певица опубликовала видео, на котором злоумышленник ей грозит преследованием. «Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет», - говорит мужчина.

    Напомним, 28 декабря около 10:30 возле радиокомпании в Киеве неизвестные совершили нападение на Дзидзьо.

     

    Джерело: УНІАН

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