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    Жизнь

    В китайском заповеднике впервые в истории сфотографировали панду-альбиноса

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    <span>Фото: Weibo</span> - В китайском заповеднике впервые в истории сфотографировали панду-альбиноса
    Фото: Weibo

    Если у панды будут детеныши, они, по мнению ученых, должны родиться черно-белыми

    Китайский природный заповедник Вэньчуань-Улун в провинции Сычуань показал первую в мире фотографию большой панды-альбиноса в дикой природе, сообщает South China Morning Post.

    Автоматическая камера, установленная в лесу на высоте около 2000 метров над уровнем моря, зафиксировала изображение прогуливающейся по лесу панды в апреле. Как видно на фото, у нее нет черных пятен, а глаза – красные.

    «Это первый случай, когда дикая большая панда-альбинос была поймана на камеру, что свидетельствует о мутации гена в популяции больших панд», – говорит исследователь Ли Чэн из Пекинского университета. По его мнению, возраст животного составляет один или два года. Пол бамбукового медведя неизвестен.

    «Панда выглядит сильной и делает устойчивые шаги – это говорит о том, что генетическая мутация могла не слишком сильно усложнить жизнь животного», – добавил ученый. При этом он отметил, что особенности панды все же должны доставлять ей некоторый дискомфорт, поскольку она более чувствительна к солнцу и заметна в окружающей среде.

     

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