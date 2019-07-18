В Одессе разбился известный телеведущий из Днепра



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Евгений Щербаков

Погибший – известный конферансье и шоумен

В Одессе погиб известный телеведущий из Днепра. Тело 29-летнего Евгения Щербакова обнаружили во дворе «Шестой жемчужины» на Гагаринском плато. Как сообщается, он выпал из окна 17-го этажа 17 июля около 7 утра. Медики «Скорой помощи», которые прибыли на место трагедии, констатировали его смерть.

Известно, что погибший – известный ведущий, КВНщик, конферансье, шоумен, участник различных ТВ-шоу.

«Все мы знали этого замечательного, талантливого, веселого и жизнерадостного человека. Приношу свои самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего, его родным и близким», - написал Антон Решетняк, друг погибшего.





Джерело: Информатор