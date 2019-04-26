В поисковике Google появилась «перчатка Таноса», которая уничтожает половину результатов поиска



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Исчезновение ссылок сопровождается характерным щелчком

К премьере финальной части супергеройской саги «Мстители» Google добавили в поисковик новую функцию - «перчатку Таноса». В предыдущей части франшизы с помощью этой перчатки Танос, главный суперзлодей вселенной Marvel, одним щелчком пальцев превратил в пыль половину живых существ во Вселенной.

«Перчатка Таноса» появляется, если написать в поисковой строке Google «Танос», Thanos, «Перчатка бесконечности» или The Infinity Gauntlet. При нажатии на нее уничтожается половина результатов в поисковой выдаче. Исчезновение сопровождается характерным щелчком.