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    Шоу-биз

    Кайли Дженнер перестала общаться с матерью после изгнания из списка мильярдеров

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    Инстадива Кайли Дженнер с матерью Крис Дженнер&nbsp; - Кайли Дженнер перестала общаться с матерью после изгнания из списка мильярдеров
    Инстадива Кайли Дженнер с матерью Крис Дженнер 

    Звезда подозревает мать в сговоре с бухгалтером

    Семейство Кардашьян-Дженнер оказалось в центре крупного скандала. 22-летнюю Кайли Дженнер вычеркнули из списка миллиардеров Forbes. За этой историей стоят подозрения в финансовых махинациях, что может даже привлечь внимание правоохранительных органов.

    В ходе разбирательства выяснилось, что на самом деле на счетах Кайли всего 900 миллионов долларов, а не 1,2 миллиарда, как считалось ранее. На протяжении нескольких лет бухгалтер звездного семейства специально завышал цифры, чтобы обеспечить Кайли статус миллиардерши.

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    Кайли Дженнер перестала общаться с матерью после изгнания из списка мильярдеров
    Кайли Дженнер перестала общаться с матерью после изгнания из списка мильярдеров
    Кайли Дженнер перестала общаться с матерью после изгнания из списка мильярдеров

    Сама основательница компании Kylie Cosmetics была шокирована случившимся и уверена, что вся эта информация основана на домыслах и слухах. Однако теперь девушка не знает, кому можно доверять.

    Кайли перестала общаться со своей мамой, которая уже давно была ее менеджером. Судя по всему, звезда подозревает Крис Дженнер в сговоре с бухгалтером. «Кайли не отвечает на звонки Крис, она потеряна и уже сомневается в каждом», — цитирует инсайдера The Sun. Анонимный источник сообщил, что инстадива может даже уволить свою маму, потому что ситуация очень напряженная.

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