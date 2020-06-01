Кайли Дженнер перестала общаться с матерью после изгнания из списка мильярдеров



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Инстадива Кайли Дженнер с матерью Крис Дженнер

Звезда подозревает мать в сговоре с бухгалтером

Семейство Кардашьян-Дженнер оказалось в центре крупного скандала. 22-летнюю Кайли Дженнер вычеркнули из списка миллиардеров Forbes. За этой историей стоят подозрения в финансовых махинациях, что может даже привлечь внимание правоохранительных органов.

В ходе разбирательства выяснилось, что на самом деле на счетах Кайли всего 900 миллионов долларов, а не 1,2 миллиарда, как считалось ранее. На протяжении нескольких лет бухгалтер звездного семейства специально завышал цифры, чтобы обеспечить Кайли статус миллиардерши.

Сама основательница компании Kylie Cosmetics была шокирована случившимся и уверена, что вся эта информация основана на домыслах и слухах. Однако теперь девушка не знает, кому можно доверять.

Кайли перестала общаться со своей мамой, которая уже давно была ее менеджером. Судя по всему, звезда подозревает Крис Дженнер в сговоре с бухгалтером. «Кайли не отвечает на звонки Крис, она потеряна и уже сомневается в каждом», — цитирует инсайдера The Sun. Анонимный источник сообщил, что инстадива может даже уволить свою маму, потому что ситуация очень напряженная.