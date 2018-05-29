В семье Олега Винника случилось большое горе

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Олег Винник

Из жизни ушла 80-летняя мама самого популярного артиста страны

Как стало известно «Главкому», в семье Олега Винника случилось горе. Популярный украинский артист потерял мать, которая в этом году отпраздновала юбилей - 80 лет.

Эту грустную новость подтвердили «Главкому» родные украинского артиста, которые проживают в Жашковском районе. Также стало известно, что Олег Винник не смог быть с мамой последние минуты ее жизни. Сегодня у артиста запланирован стадионный концерт в Тернополе.

Стоит отметить, что Анна Яковлевна продолжительное время болела и перенесла три инсульта.

Последний случился накануне Нового года. По информации близких, мать украинского артиста оказалась в реанимации после того, как неизвестная персона пробралась к ее дому и настойчиво выспрашивала номер мобильного телефона Олега Винника.

Мать Олега Винника. фото: tsn.ua

Стоит отметить, что после этого инцидента музыкант неоднократно просил фанатов и журналистов не беспокоить его родственников и воздержаться от приходов в гости без приглашения.

Напомним, что пару лет назад от сердечного приступа скончался отец артиста.

«Отцу стало плохо по дороге ко мне на концерт. Наверное, он перенервничал и под влиянием положительных эмоций его сердце не выдержало. Сразу после концерта я поехал к отцу в больницу со всеми цветами, которые мне подарили. Но я не успел. Он умер, так и не побывав на моем выступлении», — рассказал в одном из интервью Олег Винник.

Также стоит отметить, что этой зимой журналисты украинского телеканала «1+1» переполошили своим приездом родное село Олега Винника и рассекретили имя супруги артиста.