В сеть попали фото Кита Харингтона в клинике по лечению алкозависимости



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Кит Харингтон

За лечение актер платит $120 тысяч в месяц

Кит Харингтон впервые замечен папарацци на территории элитной реабилитационной клиники в штате Коннектикут, где 32-летний актер проходит лечение от стресса, переутомления и алкогольной зависимости.

По данным Daily Mail, Кита сфотографировали на выходе из фитнес-центра, где проходят занятия по йоге и пилатесу. Напомним, Харингтон уже месяц находится в частной клинике, специализирующейся на лечении от депрессии, тревожности и наркотических зависимостей, 30 дней в которой обходятся пациентам в $120 тысяч.

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