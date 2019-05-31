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    Жизнь

    В сеть попали фото Кита Харингтона в клинике по лечению алкозависимости

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    Кит Харингтон - В сеть попали фото Кита Харингтона в клинике по лечению алкозависимости
    Кит Харингтон

    За лечение актер платит $120 тысяч в месяц

    Кит Харингтон впервые замечен папарацци на территории элитной реабилитационной клиники в штате Коннектикут, где 32-летний актер проходит лечение от стресса, переутомления и алкогольной зависимости.

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    В сеть попали фото Кита Харингтона в клинике по лечению алкозависимости
    В сеть попали фото Кита Харингтона в клинике по лечению алкозависимости
    В сеть попали фото Кита Харингтона в клинике по лечению алкозависимости
    В сеть попали фото Кита Харингтона в клинике по лечению алкозависимости
    В сеть попали фото Кита Харингтона в клинике по лечению алкозависимости
    В сеть попали фото Кита Харингтона в клинике по лечению алкозависимости

    По данным Daily Mail, Кита сфотографировали на выходе из фитнес-центра, где проходят занятия по йоге и пилатесу. Напомним, Харингтон уже месяц находится в частной клинике, специализирующейся на лечении от депрессии, тревожности и наркотических зависимостей, 30 дней в которой обходятся пациентам в $120 тысяч.

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    знаменитости актер алкоголизм
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