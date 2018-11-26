В Сеть слили фото Меган Маркл с мужчиной. И это не принц Гарри!



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Меган Маркл

Роман бывшей актрисы и звездного шеф-повара вспыхнул в 2014-м году

Уже невозможно представить Меган Маркл ни с кем, кроме Гарри. Но выяснилось, что с одним своим бывшим бойфрендом герцогиня рассталась незадолго до встречи с принцем (совсем незадолго).

Портал TMZ опубликовал фотографию Меган с Кори Витиелло, на которой парочка обнимается, а экс-бойфренд Маркл целует ее в щеку. И бывшая актриса выглядит ну очень счастливой на снимке.

По информации портала, фото было сделано в ресторане Atlas в мае 2016-го, то есть за пару месяцев до начала отношений Меган с Гарри.

Напомним, роман бывшей актрисы и звездного шеф-повара вспыхнул в 2014-м. Правда, как и почему пара рассталась – неизвестно. По слухам, актриса как раз переживала тяжелый разрыв, когда принц уговаривал ее о встрече.

Недавно сообщалось, что герцог и герцогиня Сассекские собираются переехать из Кенсингтонского дворца, где они проживают с другими членами британской королевской семьи.

Как сообщает официальный представитель королевской семьи, они обоснуются в загородной резиденции Фрогмор-хаус в Виндзоре (она находится всего в одном километре от знаменитого Виндзорского замка), где проходил торжественный прием по случаю их свадьбы.