В сети показали фото романтического места, где был зачат ребенок Меган Маркл и принца Гарри



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instagram / clivedenhouse

Герцоги Сассекские часто проводят романтические уик-энды в элитном отеле в графстве Беркшир

Во дворце Клайвден, в котором ныне располагается пятизвездочный отель, уверены в причастности этого красивого и романтического места к первенцу Меган Маркл и принца Гарри. Здесь супруги останавливались на ночь перед свадьбой. По словам персонала, бывшая актриса сразу влюбилась в уединенный и роскошный отель, ночь в котором стоит 500 фунтов стерлингов.

«Гарри и Меган не раз возвращались в Клайвден для романтического пребывания после свадьбы», - уверяет источник из окружения пары. Они провели здесь несколько дней прошлым летом и осенью. Размеры гостиничного комплекса и прилегающей территории столь обширны, что представителям королевской семьи было легко отдыхать инкогнито.

«Они часто останавливались в очень приватном коттедже на территории Cliveden House. Остальные постояльцы даже не догадывались, что они были там. Однажды дамы на занятиях по фитнесу были очень удивлены, когда герцоги Сассекские прошли мимо них», - пишет Mirror со ссылкой на инсайдера.

Персонал пятизвездочной гостиницы уверен, что ребенок Меган и Гарри был зачат в стенах Клайвдена. Сотрудники дали будущему наследнику королевского престола забавное прозвище - Клайв. Они решили, что это непременно будет мальчик. В коллективе дворцового комплекса первенца герцогов в шутку называют «ребенком Клайвдена».

Клайвден - это неоренессансный загородный дворец на высоком холме над Темзой в Бакингемшире. Он был построен в 1850-х годах для герцога Сазерленда. Позже его купил американский нувориш лорд Астору, который вложил целое состояние в обустройство поместья. В настоящее время в Клайвдене оборудован пятизвёздочный отель.

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Джерело: Cosmopolitan