В сети появились фото принца Гарри, запечатленного на борту пассажирского самолета



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Принц Гарри

Герцог Сассекский летел рейсом из Рима в Лондон, где его исподтишка и сфотографировала одна из пассажирок.

На днях Принц Гарри уехал в Рим, чтобы принять участие в благотворительных соревнованиях по поло Sentebale ISPS. Назад герцог летел на борту пассажирского лайнера из Рима в Лондон. Рыжеволосого принца вскоре заметила поклонница и сфотографировала его.

В Facebook женщина выложила снимок, на котором член королевской семьи сидит в первом классе. При этом он выглядит уставшим.

«В самолете я увидела парня, который был как две капли воды похож на принца Гарри. На его пальце красовалось обручальное кольцо, и он выглядел очень уставшим. Рядом с ним сидел охранник и пристально смотрел на меня. Наконец что-то в моем мозгу щелкнуло, и я поняла, что это принц Гарри, возвращающийся в Лондон из Рима. Он был на турнире по поло. Потом герцог Сассекский мило улыбнулся и сказал «привет», когда понял, что его заметили», — описала все пассажирка в соцсети, пишет британское издание Hello!.