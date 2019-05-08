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    Жизнь

    В сети появились первые фотографии сына Меган Маркл и принца Гарри

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    instagram / redcarpetmood - В сети появились первые фотографии сына Меган Маркл и принца Гарри
    instagram / redcarpetmood

    ребенку герцога и герцогини Сассекских не присвоено звание принца

    Малыш Сассекский совершил свое дебютное появление на публике в Виндзоре. Планировалось, что его первый фотоколл пройдет в Большом Саду, но погода сегодня оставляет желать лучшего, поэтому знакомство с сыном Меган и Гарри состоялось во дворце.

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    В сети появились первые фотографии сына Меган Маркл и принца Гарри
    В сети появились первые фотографии сына Меган Маркл и принца Гарри
    В сети появились первые фотографии сына Меган Маркл и принца Гарри
    В сети появились первые фотографии сына Меган Маркл и принца Гарри
    В сети появились первые фотографии сына Меган Маркл и принца Гарри
    instagram / redcarpetmood

    Ажиотажа, как вокруг детей Кейт Миддлтон, герцоги Сассекские не допустили: герцогиню Кейт спустя несколько часов после родов уже снимали более 50 фотографов и несколько телекамер, а Меган вышла к одному ТВ-репортеру и официальному фотографу через два дня после рождения сына.

    Как известно, ребенку герцога и герцогини Сассекских не присвоено звание принца, он будет именоваться графом Дамбартоном. А когда маленький граф пойдет в школу, то будет числиться под фамилией Сассекский. Так же, как дети Кейт Миддлтон - принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи - носят фамилию Кембриджские.

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    дети Меган Маркл Принц Гарри
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