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    Жизнь

    В сети появился первый трейлер приквела Kingsman

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    Фото: imdb - В сети появился первый трейлер приквела Kingsman
    Фото: imdb

    Фильм расскажет о том, как появилась организация шпионов Kingsman во времена Первой мировой войны

    Компания 20th Century Fox выпустила первый тизер-трейлер фильма The Kingʼs Man - приквела истории о британских шпионах Kingsman.

    Новый фильм расскажет о событиях, которые произошли задолго до действия оригинальной истории: о зарождении организации Kingsman во времена Первой мировой войны и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться первым шпионам.

    Режиссером приквела стал Мэттью Вон, который снял оригинальные фильмы «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо». Главные роли в новой картине сыграли Рэйф Файнс, Рис Иванс, Джемма Артертон и другие.

    Премьера намечена на февраль 2020 года.

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