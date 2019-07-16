В сети появился первый трейлер приквела Kingsman



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Фото: imdb

Фильм расскажет о том, как появилась организация шпионов Kingsman во времена Первой мировой войны

Компания 20th Century Fox выпустила первый тизер-трейлер фильма The Kingʼs Man - приквела истории о британских шпионах Kingsman.

Новый фильм расскажет о событиях, которые произошли задолго до действия оригинальной истории: о зарождении организации Kingsman во времена Первой мировой войны и о трудностях, с которыми пришлось столкнуться первым шпионам.

Режиссером приквела стал Мэттью Вон, который снял оригинальные фильмы «Kingsman: Секретная служба» и «Kingsman: Золотое кольцо». Главные роли в новой картине сыграли Рэйф Файнс, Рис Иванс, Джемма Артертон и другие.

Премьера намечена на февраль 2020 года.

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