В сети высмеяли трейлер российского сериала «Чернобыль»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Бюджет: три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали», - пишут пользователи сети

В сети опубликован трехминутный трейлер сериала «Чернобыль», который производит Amalgama Studio для пропагандистского канала НТВ. Официально телеканал не анонсировал ролик.

Видео сначала было опубликовано на YouTube-канале актера Игоря Петренко, сыгравшего одну из главных ролей (сейчас его уже там нет). После этого трейлер разместил на своем канале пользователь Александр Мальков.

В комментариях к трейлеру пользователи критикуют сериал.

«Как и ожидалось, история про техногенную катастрофу, снимем сериал про семью, женщин и любофффь для домохозяек», «Так ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали», «Не так много клюквы» Добавим-ка плохого американца», – пишут пользователи