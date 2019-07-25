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    Жизнь

    В сети высмеяли трейлер российского сериала «Чернобыль»

    • Розсилка
    В сети высмеяли трейлер российского сериала «Чернобыль»

    «Бюджет: три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали», - пишут пользователи сети

    В сети опубликован трехминутный трейлер сериала «Чернобыль», который производит Amalgama Studio для пропагандистского канала НТВ. Официально телеканал не анонсировал ролик.

    Видео сначала было опубликовано на YouTube-канале актера Игоря Петренко, сыгравшего одну из главных ролей (сейчас его уже там нет). После этого трейлер разместил на своем канале пользователь Александр Мальков.

    В комментариях к трейлеру пользователи критикуют сериал.

    «Как и ожидалось, история про техногенную катастрофу, снимем сериал про семью, женщин и любофффь для домохозяек», «Так ребята, нужно срочно ответить западу. Бюджет три пачки сухариков и пиво для оператора. Поехали», «Не так много клюквы» Добавим-ка плохого американца», – пишут пользователи

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    трейлер
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