В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: imdb

Некоторые просят за билеты скромные 100 долларов, что все равно в разы больше изначальной стоимости

Билеты на фильм «Мстители: Финал» поступили в продажу и чуть не сломали интернет. Под натиском американских фанатов не выдерживали сайты кинотеатров, а людям приходилось часами ждать в онлайн-очереди, чтобы успеть посмотреть кино в первые дни проката. По предварительным продажам грядущий шедевр от Marvel уже побил все рекорды и явно стал самым ожидаемым фильмом года.

Где дикий ажиотаж, там и спекулянты: особо предприимчивые люди уже продают лучшие места на премьерных показах за огромные суммы. Некоторые просят за билеты скромные 100 долларов, что все равно в разы больше изначальной стоимости, но самые уверенные в себе явно решили догнать по доходам звезд Marvel – два хороших места на показе в Нью-Йорке теперь обойдутся в 9 тысяч долларов.

Джерело: Super