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    Жизнь

    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч

    • Розсилка
    Фото: imdb - В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    Фото: imdb

    Некоторые просят за билеты скромные 100 долларов, что все равно в разы больше изначальной стоимости

    Билеты на фильм «Мстители: Финал» поступили в продажу и чуть не сломали интернет. Под натиском американских фанатов не выдерживали сайты кинотеатров, а людям приходилось часами ждать в онлайн-очереди, чтобы успеть посмотреть кино в первые дни проката. По предварительным продажам грядущий шедевр от Marvel уже побил все рекорды и явно стал самым ожидаемым фильмом года.

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    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    В США билеты на премьеру фильма «Мстители: Финал» продаются за $9 тысяч
    Фото: imdb

    Где дикий ажиотаж, там и спекулянты: особо предприимчивые люди уже продают лучшие места на премьерных показах за огромные суммы. Некоторые просят за билеты скромные 100 долларов, что все равно в разы больше изначальной стоимости, но самые уверенные в себе явно решили догнать по доходам звезд Marvel – два хороших места на показе в Нью-Йорке теперь обойдутся в 9 тысяч долларов.

     

    Джерело: Super

    кино рекорды деньги
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