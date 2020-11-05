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    Жизнь

    В США мэром города стал французский бульдог по кличке Уилбур (фото)

    • Розсилка
    В США мэром города стал французский бульдог по кличке Уилбур (фото)

    Пес обошел в голосовании бигля и золотистого ретривера и набрал рекордное количество голосов за всю историю города

    Пока США выбирают нового президента, в городе Рэббит-Хэш в штате Кентукки прошла собственная предвыборная гонка: там жители голосовали за мэра.

    По итогам голосования новым главой города избрали кандидата по имени Уилбур. И он — французский бульдог. Об этом сообщило в Facebook историческое общество города.

    Уилбур получил 13 143 голоса из 22 985. По данным общества, это самый высокий показатель доверия за всю историю города.

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    В США мэром города стал французский бульдог по кличке Уилбур (фото)
    В США мэром города стал французский бульдог по кличке Уилбур (фото)

    Также в борьбе за пост мэра участвовали бигль по кличке Джек Кролик и золотистый ретривер Поппи. Однако, несмотря на проигрыш, они смогут проявить себя в политике: им достались должности послов Рэббит-Хэша.

    Традиция избирать на пост мэра появилась в Рэббит-Хэше в конце 1990-х годов. С помощью этих выборов историческое общество привлекает деньги: каждый, кто хочет проголосовать, платит $1.

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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