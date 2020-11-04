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    Жизнь

    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке

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    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке

    Собрали для вас трогательные снимки

    Водители службы доставки UPS в США возят посылки 24 часа в сутки, каждый день встречая на своих маршрутах много собак, а также кошек и некоторых других животных. Когда у них есть время и припасенные лакомства, водители останавливаются, чтобы угостить своих четвероногих друзей, а также обнимают их и играют с ними. Фотографии и видео встреч они отправляют в специальное онлайн-сообщество водителей UPS Dogs.

    Публикуем самые трогательные снимки, доказывающие, что собаки с нетерпением ждут «большие коричневые грузовики».

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    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке
    Фото трогательных собак, которым невозможно отказать в угощении и ласке

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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