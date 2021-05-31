В США на фестиваль продают билеты за $18 тем, кто привит, и за $999 долларов остальным

Пол Уильямс придумал эту идею, когда массовая вакцинация во Флориде стала более доступной

Организатор фестиваля во Флориде Пол Уильямс сказал, что фанаты, которые сделали прививку от коронавируса, могут посетить концерт по сниженной цене в 18 долларов, остальным придется заплатить 999 долларов. Об этом сообщает The Washington Post.

Чтобы приобрести билеты по особой цене, зрители должны взять с собой удостоверение личности и прививочную карточку.

Пол Уильямс придумал эту идею, когда массовая вакцинация во Флориде стала более доступной. Он хотел спланировать концерт, которым могли бы насладиться все желающие после того, как пандемия закрыла большинство открытых мероприятий в городе.

Ранее «Скотч» показывал фото девушки, которая отказалась ампутировать свою гигантскую ногу и стала моделью.

Врачи озвучили пугающий диагноз вскоре после того, как Махогани появилась на свет. И до сих пор все, что могут сделать медики, — только облегчить ее боль, так как лекарства от заболевания по-прежнему нет. Раньше девушка ненавидела себя и считала "уродом", чему способствовали жестокие комментарии окружающих. Однако американка собрала волю в кулак и решила, что не позволит себе сломаться.