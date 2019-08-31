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    Венецианский кинофестиваль: фото «ангелов» Victoria's Secret на красной дорожке

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    Венецианский кинофестиваль: фото «ангелов» Victoria's Secret на красной дорожке
    instagram.com/isabelifontana

    В Италии состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского кинофестиваля

    По традиции мероприятие проходит на побережье итальянского острова Лидо, куда из года в год съезжаются известные актеры, продюсеры, режиссеры, кинокритики и много знаменитостей, среди которых – «ангелы» Victoria's Secret.

    Знаменитые модели – всегда желанные гости на светских мероприятиях. Исключением не стал Венецианский кинофестиваль, куда пришли «ангелы» Victoria's Secret: Барбара Палвин, Изабели Фонтана,Кэндис Сванепул и другие.

    Шведская модель Эльза Хоск выглядела очаровательно в черном платье из коллекции Etro с завязками на животе, подчеркнув свою стройную талию. А plus-size модель Барбара Палвин подготовила идеальный образ в голливудском стиле: роскошное черное платье от Giorgio Armani, локоны и легкий макияж.

    Кэндис Сванепул также выбрала вечернее платье молочного оттенка от бренда Etro, которое подчеркнуло фигуру модели. Модель подчеркнула смелый образ  кулоном на шее и большими драгоценными кольцами. 

    Изабель Фонтана отдала предпочтение эффектному платью от Alberta Ferretti, которое состоит из пышной юбки и топа желтого цвета. Образ «ангела» VS завершили золотые босоножки на высоком каблуке.

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    Марта Хант instagram.com/marthahunt
    Изабель Фонтана instagram.com/isabelifontana
    Изабель Фонтана instagram.com/isabelifontana
    Изабель Фонтана instagram.com/isabelifontana
    Кэндис Сванепул instagram.com/angelcandices
    Кэндис Сванепул instagram.com/angelcandices
    Кэндис Сванепул instagram.com/angelcandices
    Барбара Палвин instagram.com/realbarbarapalvin
    Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa
    Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa
    instagram.com/hoskelsa
    Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

    А Марта Хант вышла на красную дорожку в черном платье с корсетным верхом и прозрачным черным подолом из коллекции Alberta Ferretti.


    Джерело: 24tv.ua

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