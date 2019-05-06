В США создали сервис для подделывания фотографий из отпуска



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Цель программы - произвести впечатление на подписчиков в социальных сетях и заставить их завидовать «путешественникам»

В американском штате Небраска разработали сервис по подделке фотографий из отпуска. Программа Fake A Vacation изменяет фотографии так, будто запечатленные на снимке побывали на песчаном гавайском пляже или на Ниагарском водопаде, хотя на самом деле не покидали своего города.

Сервис позволяет выбрать практически любую знаменитую локацию - Диснейленд, Лас-Вегас, Гранд-Каньон и другие. Пользователи просто выбирают желаемый, но поддельный фон и накладывают свои фотографии на него. Цель такого сервиса - произвести впечатление на подписчиков в социальных сетях и заставить их завидовать «путешественникам».

Средняя продолжительность обработки фотографий составляет 72 часа.

«Наш сервис используют, потому что иногда фактический отпуск обходится слишком дорого, а иногда потому что хотят заставить других завидовать», - объясняет руководитель отдела маркетинга Fake A Vacation Том Эда.

Недавнее исследование, проведенное туристическим сайтом Jetcost, показало, что около 14% опрошенных американцев лгали о своем отпуске. Главной причиной своей лжи они называли желание казаться активными путешественниками, чтобы произвести впечатление на кого-то.





Джерело: Esquire