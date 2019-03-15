В США выставили на продажу особняк продюсера The Beatles за $5 миллионов: фото



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Фото: Los Angeles Daily News

Недвижимость принадлежит «Моцарту американской поп-музыки» Филу Спектору, который застрелил артистку у себя дома и сейчас отбывает срок

Особняк, известный как «Пиренейский замок», выставлен на продажу за $5,5 миллионов У дома есть свое темное прошлое. В 2003 году его владелец - известный музыкальный продюсер Фил Спектор - застрелил 40-летнюю актрису Лану Кларксон.

Недвижимость расположена на 2,5 акрах. Из дома, огороженного стеной, открывается панорама в 360 градусов на долину Сан-Габриэль. Особняк является самым дорогим домом в округе.

Площадь замка составляет более 8 тысяч квадратных метров. Он привлекал к себе внимание еще до того, как его приобрел «Моцарт американской поп-музыки» Спектор в 1998 году. Он был построен в 1925 году по принципу шато на юге Франции, пишет издание Daily News

Подъездная аллея, длиной более 500 метров, ведет к фонтану, расположенному перед домом. В особняке имеется девять спален, десять ванных комнат, две кухни, кладовая, два кабинета, парикмахерская и отдельный вход для персонала.

В башенках замка находятся хрустальные люстры, паркетный пол и фрески ручной работы.

После убийства интерьер особняка сильно пострадал из-за пятен крови. Однако с тех пор в нем навели порядок и сделали ремонт. Риэлтор из компании Ladd Jackson of Hilton Hyland заявил, что не думает, что прошлое дома повлияет на его продажу. «В Лос-Анджелесе полно домов с историей», - отмечают в агентстве по недвижимости.

Напомним, что Спектор стал известен благодаря разработке революционной концепции «стена звука» в 1960-х. Он был сопродюсером альбома группы The Beatles «Let It Be». Журнал Esquire однажды назвал его «Моцартом американской поп-музыки».

Сейчас он отбывает 19-летний срок за убийство второй степени звезды фильма «Королева варваров» Ланы Кларксон. Фил застрелил ее у себя в доме. Спектора приговорили к тюремному наказанию только после того, как состоялся второй суд по делу в 2009 году. Во время обоих слушаний для изучения места преступления вывозили жюри присяжных.